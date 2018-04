Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben bekræfter, at den anvendte gift kommer fra Rusland.

Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, siger ifølge AFP, at der ikke kan herske tvivl om, at Rusland har skylden for nervegiftangrebet i Salisbury.

Han siger, at Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben, Opcw, bekræfter, at den anvendte gift oprindeligt kommer fra Rusland.

- Blodprøver undersøgt af Opcw bekræfter de resultater, som Storbritannien nåede frem i forbindelse med analyserne af nervegiftgasssen, hedder det i et udmelding fra organisationen, der har hovedkvarter i Haag.

Ruslands ambassade i Storbritannien har tilbudt at hjælpe Julia Skripal, der sammen med sin far blev udsat for angrebet med nervegiften i den engelske by Salisbury i marts.

Men hun takker nej i en erklæring, der onsdag er udsendt via det britiske politi.

- I øjeblikket ønsker jeg ikke at benytte mig af deres tjeneste. Men hvis jeg ændrer mening, ved jeg, hvordan jeg kontakter dem, siger hun.

Den 33-årige Julia Skripal blev tirsdag udskrevet fra hospitalet efter behandlingen oven på giftangrebet den 4. marts.

Men hendes far, Sergej Skripal, er fortsat indlagt. Han er en tidligere russisk dobbeltspion, der i 2010 kom til Storbritannien i forbindelse med en spionudveksling.

I erklæringen siger hun, at faren fortsat er meget syg. Hun lider også selv fortsat under effekten af den nervegift, der blev brugt imod dem.