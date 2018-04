Faaborg: "Du inviteres hermed til at lufte dine kongstanker og kæpheste over for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget i det nye Forum Faaborg torsdag 21. april klokken 19-21."

Sådan lyder overskriften for et både nyskabende og alternativt borgermøde, som Vores Faaborg & Egn sammen med kommunen står bag.

"Politikerne slår lyttelapperne ud og stiller op til netop dine tanker og ideer, ønsker og behov, roser og skideballer. Private erhvervsdrivende og alle andre lokale med en holdning til Faaborg er velkomne denne aften, hvor alle får mulighed for at stille sig ansigt til ansigt med det udvalg, der arbejder for vores lokalområde", skriver Stine Mjaaland fra Vores Faaborg & Egn videre i oplægget.

- Det bliver ikke noget med, at politikerne sidder i et panel. De fordeler sig i syv grupper, og så bliver det som en form for speed-dating, hvor jeg vil gå rundt med en gonggong og sende folk videre til næste gruppe med passende intervaller, fortæller Stine Mjaaland.

- Der bliver heller ikke nogen fast dagsorden for mødet. Det er de mennesker, der dukker op, som sætter dagsordenen. Den vil handle om det, som de synes er vigtigt, tilføjer hun.

Hun planlægger at sende live på Facebook fra mødet, og via live-sendingen vil folk kunne sidde hjemme og stille spørgsmål til politikerne, hvis de ikke har mulighed for at være til stede.

Mødet vil foregå i et af de lokaler, der stort set er klar, selv om renoveringen af Forum Faaborg stadig står på.

Efter mødet vil interesserede kunne få en lille rundvisning med centerchef Erik Breum Andersen og se, hvordan det nye Forum Faaborg tegner sig.

Man behøver ikke tilmelde sig borgermødet på forhånd, og man kan godt støde til senere, hvis man ikke kan være der fra starten. Der serveres kaffe og te undervejs.

Man kan også på forhånd sende spørgsmål, som Stine Mjaaland så vil sørge for bliver givet videre til politikerne. Hun tager imod spørgsmål på stine@faaborg.dk