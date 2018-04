Munkebo: Kerteminde Kommune er endnu engang blevet ramt i nakken af manglende vedligeholdelse af bygninger: Kloakken ved Munkebo Kulturhus fungerer kun delvist, og en reparation står i to millioner kroner.

Resultatet er, at ved større arrangementer, så stopper håndvaske og toiletter i kælderetagen, og det er dem, man af hensyn til borgerne i demensboligerne ved siden af, skal bruge.

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at man ikke vil stoppe med at benytte festsalen. I stedet løser man problemet med tilstoppede toiletter ved at der ved større arrangementer opstilles en toiletvogn.

- Det kommer til at koste 50-75.000 kroner om året - og det er jo tidligst i løbet af næste år, at kloakkerne kan blive repareret, så det løber lidt op, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Hans Luunbjerg (V).

- Så store penge har vi ikke at gøre godt med på vores budget, så vi sender regningen videre til teknisk udvalg. Det bør være kontoen for vedligehold af fast ejendom, der skal betale, da det var den, der burde have betalt for, at kloakken var i orden.