For et par dage siden efterlyste Toni Nygaard, Odense, viden om, hvad det var for en dims hun fik i hovedet, da hun åbnede et skab under renovering af et hus.

- Den er med sikkerhed et redskab, som bruges til at piske i et glas champagne med, hvis man foretrækker en lidt mere "doven" udgave af denne skønne drik. Den fjerner lidt af boblerne. Man havde den simpelthen med i tasken til selskab. De fine udgaver var lavet af sølv, skriver Annitta Vandsø, Svendborg.