Ringe: Over 100 optrædende og 300 publikummer er involveret, når Ringes centrum 20. april er omdannet til ét stort totalteater.

Forestillingen hedder "Tid" med undertitlen "Tør op efter dig, hvis du spilder", og det er 8. gang, Ringe danner ramme om et totalteater af den kaliber.

Alle mødes ved Kulturzonen på Centrumpladsen, hvorefter publikum inddeles i tre hold, der på skift besøger biblioteket, kirken og biografen.

Totalteaterforestillingen er et samarbejde mellem musikskolen, biblioteket, Midtfyns Drengekor, kirkens kor, biografen og teaterskolen Spektaklet

- De forskellige aktører laver noget i de forskellige rum. Nogle gange laver vi noget fælles, og nogle gange er det crossover-samarbejder med de forskellige kulturinstistitutioner. Det kan være teaterelever, der performer, mens der spilles klaver eller at danserne danser, mens der bliver sunget kor, fortæller Lise Ørtved, leder af Spektaklet, der er koordinator på forestillingen.

Lige som de tidligere år skal publikum ikke regne med, at de skal se passivt til.

- Publikum deltager altid på en eller anden måde. For et par år siden skulle de danse, og sidste år skulle de lave et stort kunstværk af tråde. Og for nogle år siden skulle publikum bære en 300 meter lang strikket slange, siger Lise Ørtved.

Forestillingen begynder klokken 16 og varer cirka halvanden time.

Biletterne er gratis og skal hentes på Ringe Bibliotek. Der er 300 billetter.