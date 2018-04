I det store og hele tilfredsstillende.

Sådan lyder dommen fra Tyrkiet over det udkast til erklæring om Menneskerettighedsdomstolen, der er på bordet ved en konference i København torsdag.

Her forsøger den danske regering anført af justitsminister Søren Pape Poulsen (K) at samle opbakning til en erklæring, der vil give de nationale retssystemer et større menneskeretligt råderum, end de har i dag.