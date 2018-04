Kerteminde: I forhold til valget for fire år siden, så kunne De Radikale notere en pæn fremgang under efterårets kommunalvalg. Det betød faktisk, at partiet i Kerteminde fik den højeste radikale stemmeprocent på Fyn.

Det var blandt andet fremgangen, de fine aftryk og opbakningen fra vælgerne, som den afgående formand Ulrik Wehner hæftede sig ved i sin beretning på generalforsamlingen, onsdag 14. april.

Her blev der også valgt ny bestyrelse, der efterfølgende konstituerede sig. Det betyder, at Thinne Nielsen-Tjørnfelt nu er ny formand og Peter Knudsen ny næstformand for De Radikale i Kerteminde./EXP