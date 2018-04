Ryslinge: Sorg er på dagsordenen, når Ryslinge Frimenighed onsdag 18. april indbyder til foredrag med hospitalspræst Christian Busch. - Mennesker, som oplever alvorlige sygdom eller at miste et menneske, de er knyttet til, vil ofte gøre sig overvejelser over, hvilke værdier i deres tilværelse, der er de væsentligste, og hvad det betyder for deres tro. I foredraget vil vi tale om, hvordan man kan høre, når mennesker taler om deres livsværdier, og hvordan vi kan indgå i en berigende samtale om eksistentielle temaer og trosmæssige overvejelser, siger Christian Busch i en pressemeddelelse.

Et menneskes liv kan forstås som de fortællinger, der kan fortælles om det. Når vi mister et menneske, vi er knyttet til, må vi skabe "sorgens nødvendige fortælling", tilføjes det.Christian Busch har bl.a. været aktiv i Foreningen for Palliativ Indsats, ligesom han har været medlem af bestyrelsen for Nordisk Forening for Palliativ Vård og Kræftens Bekæmpelses Patientstøtteudvalg fra 2003-11. /EXP