Bogense: Ældresagen, der arrangerer koncerten med Svend Nikolaisens Orkester i Støberiet, har nu passeret 200 solgte billetter. Det betyder, at koncerten - som ellers skulle have været afviklet i den lille sal i Støberiet - nu rykkes til den store sal.

Det fortæller Carsten Esdahl, sekretær i bestyrelsen hos Ældresagen på Nordfyn.

- Forhåndsinteressen har været så stor, at vi nu har truffet den beslutning sammen med Finn Gramvad, ejer af Støberiet. Vi kommer næppe til at fylde hele den store sal, hvor der er plads til omkring 850 siddende gæster, men med kørestolsbrugere fra plejehjem og et 10 mands stort orkester med to sangerinder, så skal vi nok komme til at fylde en del alligevel, siger Carsten Esdahl, der nu mener, at folk slet ikke skal være bange for at gå forgæves.

- Nu er der i hvert fald ingen grund til at holde sig tilbage, hvis du har lyst til at blive forkælet med musikalsk underholdning. Bare let rumpetten, lyder det fra Carsten Esdahl.

Beboere på kommunens plejecentre, brugere af Daghøjskolen Femkanten, medlemmer af nordfynske pensionistforeninger og af kulturklubben Fora samt Ældresagens egne medlemmer kan komme ind for halv pris, 100 kroner. De gæster, som allerede har reserveret en billet, får naturligvis de bedste pladser i den store sal.

Koncerten begynder søndag klokken 14:30.