Der er tæt på at være samlet 50.000 kroner ind til kvinden, hvis to børn blev dræbt af deres far i Kirkeby i sidste uge.

Kirkeby: Det skorter ikke på viljen til at hjælpe den kvinde, som i sidste uge mistede sine to børn. Det fortæller Sabine Haahr Henriksen, der er blandt den håndfuld Kirkeby-borgere, som har taget initiativ til at samle ind til kvinden. “ Vi har også unge piger, der har indbetalt 20 kroner og skrevet til os, at de går i skole og har givet, hvad de kunne, og det er også fint. Det vigtigste er, at næstekærligheden er der, og det er den. Sabine Haahr Henriksen - Lige nu er vi på omkring 49.500 kroner, og der er rigtig mange, der støtter med både store og små beløb. Jeg er dybt, dybt rørt over, at så mange har valgt at udvise næstekærlighed over for en kvinde, som står i en svær situation, siger hun. Det var kvinden selv, der kontaktede politiet tirsdag i sidste uge. Hun var nervøs for sine børn, som befandt sig hos deres far, Søren Højby Simonsen, og politiet kørte derfor til hans bopæl på Nørregårdsvej i Kirkeby. Her fandt de børnene på seks og otte år døde - dræbt af Søren Højby Simonsen, som efterfølgende havde begået selvmord.

Dobbeltmordet og selvmordet rystede Kirkeby, og kort efter tragedien blev indsamlingen til moren sat i gang. Og Sabine Haahr Henriksen ved godt, at penge ikke er svaret på kvindens problemer. - Vi har diskuteret det meget. De vil aldrig kunne erstatte hendes børn, men de vil måske kunne gøre, at hun ikke skal tænke på problemet penge midt i alt det her, siger hun. Den holdning er indsamlerne ikke alene om. - Der er rigtigt mange, der har indbetalt, og der er en, der har givet 3000 kroner.

