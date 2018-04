USA's præsident, Donald Trump, skriver på Twitter, at et muligt militært angreb i Syrien kan "komme meget snart eller slet ikke så snart."

- Har aldrig sagt, hvornår et angreb på Syrien vil finde sted, skriver den amerikanske præsident på Twitter.

I Moskva havde en talsmand for Kreml tidligere sagt, at en særlig telefonlinje om Syrien mellem Rusland og USA er aktiv, og at den anvendes af begge sider.

- Denne linje eksisterer, og den er aktiv, siger Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, til journalister.

- Linjen er oprettet for at undgå, at det kommer til militære konfrontationer ved et uheld, tilføjer han.

Han fremsatte udtalelsen, mens britiske ministre var ved at forberede et krisemøde i London for at drøfte, hvorvidt Storbritannien skal gå sammen med USA og Frankrig om et militært angreb på Syrien, hvilket skaber fare for en direkte konfrontation mellem russiske og vestlige styrker.