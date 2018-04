Assens by har fået 2 millioner kroner udmærket til at udvikle bymidten. Det sker gennem Realdanias projekt "Hovedbyer på forkant".

Assens: - Bymidten i hovedbyerne er under pres. Handel udgør en stadig mindre del af gågadens liv, og der er ikke noget, der tyder på, den tendens vil ændre sig. Spørgsmålet er så, hvis ikke handel kan sikre liv i bymidten, hvad kan så?, sådan spørger projektchef i Realdania, Björn Emil Härtel Jensen, i en netop indkommen pressemeddelelse.

Realdania er foreningen bag projektet "Hovedbyer på forkant", der vil sættes fokus på hovedbyerne i yderområderne. Assens er blevet udvalgt som én ud af 11 byer, der nu får hjælp til at lave en udviklingsplan, der skal styrke den pressede bymidte og skabe liv og oplevelser.

Hovedbyer på forkant "Hovedbyer på forkant" er et projekt af foreningen Realdania, der sammen med 11 udvalgte kommuner vil skabe nyt liv i hovedbyernes bymidte.



Assens er én blandt 11 byer i projektet, og Realdania har i alt afsat 73 mio. kr. til kampagnen.



Realdania støtter projektet med 1.055.000 kr., Assens Kommune 960.000 kr. og Museum Vestfyn bidrager med arbejdskraft til en værdi af 95.000 kr.. Pengene skal bruges til at lave en udviklingsplan for Assens bymidte.



Der er nedsat en politisk styregruppe med følgende medlemmer: Pia Offer Madsen, Henrik Hansen, Søren Steen Andersen, Finn Brunse og Dan Gørtz (formand for styregruppen).

Pengene skal bruges af en politisk styregruppe med medlemmer fra Assens Byråd, der sammen med rådgivere fra Realdania skal lave en plan med konkrete indsatser fra den gamle bykerne til spidsen af Assens Næs, skrives der i pressemeddelelsen.

Borgmester Søren Steen Andersen glæder sig til samarbejdet:

- Assens skal være en attraktiv købstad for borgere, turister og virksomheder. Det glæder mig, at Realdania kan se og anerkender, at der er et stort potentiale i Assens. Nu skal vi stå sammen og vise, hvad Assens kan. Den gode fortælling om Assens vil smitte af på hele kommunens image, siger Søren Steen Andersen i pressemeddelelsen.

Styregruppen mødes første gang 26. april.