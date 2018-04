Hvis alt går vel, er der allerede i år en cykelsti rundt om Holckenhavn. For tiden borer man for at undersøge jorden under den kommende sti, og det giver lidt bøvl med trafikken.

Nyborg: Bilerne på landevejen fra Nyborg mod Svendborg og omvendt har for tiden god tid til at nyde det herlige landskab ved Holckenhavn.

Den ene side af landevejen rundt om Holckenhavns park er nemlig spærret af en række maskiner, der borer gennem vejen og ned i underlaget for at finde ud af, hvordan den kommende cykelsti rundt om godset skal anlægges.

Derfor er der lysregulering på stedet, så der skiftevis gives grønt for biler mod nord og mod syd.

- Vi er nødt til at lave disse undersøgelser, fordi der er jo noget sumpet derude. Så vi skal lige vide, hvor langt ned der er til fast bund. Det kunne være, at man skulle fjerne noget jord eller banke pæle ned for at få det til at stå. Vi skal jo have en bro ind over udløbet fra Holckenhavn Fjord. Vi skal finde ud af, hvor langt ned pælene skal, siger gruppeleder Paul Quist, Nyborg Kommune.

Cykelstien rundt om Holckenhavn bliver efter planen anlagt i år, men der er endnu ikke lavet noget detaljeret projekt, oplyser ingeniør Mia Faurholt, Nyborg Kommune.

Det ligger dog fast, at stien skal anlægges på den side, der vender væk fra godsets park, og der skal altså bygges en lille bro til cyklisterne over udløbet fra Holckenhavn Fjord.

Det kommer til at koste fem millioner kroner at bygge den 850 meter lange cykelsti rundt om Holckenhavn fra Gl. Vindingevej i nord til Blankenborgvej i syd. Stien kommer ikke til at hænge sammen med andre cykelstier.