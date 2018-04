International Airlines Group, IAG, som blandt andet ejer British Airways, har set sig lun på den oprindeligt norske lavprisgigant Norwegian.

Efter opkøbsrygter i mediet Bloomberg bekræfter IAG i en meddelelse torsdag, at selskabet kan være interesseret i at købe dele af eller hele flyselskabet Norwegian.

- IAG ser Norwegian som en attraktiv investering og har købt en ejerandel på 4,61 procent af selskabet, lyder det.

Investeringen på den mindre del af Norwegian skal bane vej for drøftelser med Norwegian, lyder det.

- Herunder om muligheden for et komplet bud på Norwegian, skriver IAG, der dog understreger, at intet er sikkert.

- Sådanne drøftelser har ikke fundet sted endnu, der er ikke taget endeligt stilling til et eventuelt bud, og det er ikke sikkert, at en sådan beslutning vil blive truffet, lyder det videre fra IAG.

Forlydenderne fik torsdag hurtigt Norwegians aktie til at stige kraftigt på fondsbørsen i Oslo, før børsen satte aktien i handelspause.

Herefter meddelte Norwegian, at selskabet ikke kendte til British Airways-ejers opkøbsinteresse, før det var fremme i medierne torsdag.

- Norwegian har ikke haft nogen former for diskussioner eller dialog med IAG om emnet. Norwegian mener, at IAG's interesse i selskabet bekræfter bæredygtigheden og potentialet i dets forretningsmodel og globale vækst, lyder det.

Aktien i Norwegian Air Shuttle var ifølge Ritzau Finans steget 18,3 procent til kurs 212,10 norske kroner, før børsen i Oslo satte aktien i handelspause frem til kl. 12.15.

Da handlen blev genoptaget efter en åbningsauktion klokken 12.20, steg aktien yderligere og lå godt 35 procent højere i 243 norske kroner.

Norwegians topchef, Bjørn Kjos, har tidligere givet indtryk af, at andre flyselskaber var interesserede i en overtagelse.

- Alle i Europa ville købe os, sagde han tidlige på måneden ifølge Bloomberg News.

Han gav dog samtidig udtryk for, at han ikke ville overveje at sælge forretningen, før selskabets investeringer er begyndt at bære frugt.

Hidtil har et salg "ikke været på vores agenda overhovedet," tilføjede han.

International Airlines Group er blandt verdens største luftfartsselskaber. Ud over British Airways er IAG moderselskab for Aer Lingus, Iberia and Vueling.

IAG flyver i alt til 268 destinationer med omkring 105 millioner passagerer om året.

Dets hovedkvarter er i London, men det er noteret i London og i Spanien.