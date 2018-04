Kloden rundt

Sydkorea: En sydkoreansk landmand fik nok af naboens hund, hvis gøen fik ham til at kaste en sten efter hunden. Ifølge landmanden blev hunden bevidstløs, hvorefter han kvalte den. Dernæst tilberedte han kødet fra hunden og inviterede naboer - herunder ejeren - til middag, skriver AFP. Efter at hunden forsvandt fra ejerfamilien, kom de forbi huset for at efterlyse den firbenede. Her gav landmanden udtryk for, at han ville sige til, hvis han fandt den. Dagen efter var landmanden ovenikøbet forbi familiens hjem og trøste faderen. Den 62-årige landmand har siden erkendt, at han slog hunden ihjel. (ritzau)