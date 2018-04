For første gang nogensinde har hele tre foreninger bakket op om den samme person til at modtage en vandrepokal for sin indsats i det midtfynske.

Ringe: I forbindelse med 1. Hovedkreds/Midtfynske SG&Is forårsstævne søndag 18. marts i Midtfyns Fritidscenter blev Else Kristensen, Vantinge, tildelt foreningens jubilæumspokal. Den gives til en instruktør, foreningsleder, idrætsudøver eller anden, der gør en forskel i sin forening. Foreningerne indstiller hvert år modtagere til vandrepokalen.

Det særlige i år er, at tre foreninger var gået sammen om at indstille Else Kristensen. Det er ikke sket før, at der kan skrives tre foreningsnavne på pokalen ud for modtagerens navn, men i år står der ud for Else Kristensens navn nu HeVa, Hillerslev IF og Ringe GF.