Tre om forfatteren og bogen Blå bogSophie Heiberg



Født december 1992.



Hendes mor, Judith Heiberg, er lærer. Hendes far, Søren Nielsen, ejer frisørsalonen Trend of Hair.



Opvokset i Påskestræde midt i Odense.



Bor i dag på Vesterbro i Odense sammen med sin kæreste gennem 10 år, René, som er ved at tage en phd. på Syddansk Universitet.



Parret har hunden Klara, der er en krydsning mellem en bomuldshund og en jack russel terrier.



Sophie har en bachelor i dansk med tilvalgsfag i skrivekunst. I øjeblikket er hun ved at tage en kandidat i international virksomhedskommunikation. Hun er ved at færdiggøre specialet og forventer at være færdig til sommer. Hun håber at finde et arbejde, hvor hun kan forene sin uddannelse med sin glæde ved at skrive og male.



Om litteratur



Har ikke noget tv: Det tog for meget kvalitetstid, siger hun. I stedet læser hun meget.



Yndlingsbog: "Shantaram" af Gregory David Roberts. Bogen handler om en kriminel i Indien.



- Jeg læste den, da vi var i Indien, og måske er det derfor, jeg holder så meget af den. Det er svært at udpege yndlingslitteratur, for det kommer blandt andet an på, hvordan man har det, mens man læser bogen. Hvor man er i livet. Jeg er glad for meget forskellig slags litteratur. Jeg læser både klassiske romaner, krimier, fantasy og lyrik, siger Sophie Heiberg.



Boguddrag



"Da han kiggede op, så han en sort og hvid fugl med rødt strithår. Den sad og slog sit eget næb ind i træstammen igen og igen. Det så meget mærkeligt ud.



"Hvad laver du?" pippede Ibis op til fuglen.



Den vendte straks hovedet ned mod ham.



"Hvad jeg laver? Jeg er en spætte, for pokker!"



Ibis anede ikke, hvad en spætte var, så han så spørgende på fuglen.



"Damerne er helt vilde med, at jeg hakker i træerne, så kan de høre, hvor hammerstærkt mit næb er", svarede spætten. "Men hvad laver du egentlig herude? Her må du slet ikke være.""