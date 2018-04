FAKTA: Her er de vigtigste priser i Cannes

Hvert år i maj samles store dele af filmbranchen fra hele verden ved filmfestivalen i Cannes i Sydfrankrig.Her præsenterer de deres nye projekter, jagter millioner og skaber værdifulde kontakter, og så har nogle af dem chancen for at tage en prestigefyldt pris med hjem.Den franske filmfestival løber af stablen fra 8. til 19. maj og har i år været holdt i 71 år.Her er en oversigt over de vigtigste priser:* Guldpalmen er den fornemste pris, der bliver uddelt til den bedste film i festivalens hovedkonkurrence.* Juryens store pris, Grand Prix* Juryens pris* Bedste instruktør* Bedste skuespillerinde* Bedste skuespiller* Bedste manuskript* Den tekniske pris* Guldpalmen for kortfilm* På tværs af alle kategorier hædrer festivalen den bedste debutfilm med Guldkameraet.* Un Cértain Regard, der belønner film med et "personligt og nationalt udtryk".* Desuden uddeles en lang række uafhængige priser på festivalen.Kilde: www.festival-cannes.com