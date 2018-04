Munkebo: Det er vigtigt at kigge sig for i trafikken. Det husker to unge knallertkører sikkert næste gang, de er ude at køre.

Onsdag eftermiddag klokken 14.24 kom to unge mænd på henholdsvis 16 og 17 år kørende to på en knallert ad Korshøj i østgående retning. Her overså de et skilt med ubetinget vigepligt og kørte direkte ud foran en ældre dame fra Munkebo, der kom kørende i sin bil ad Kølstrupvej i sydgående retning.

Bilisten kunne ikke nå at bremse op og påkørte derfor de to knallertkørere.

Begge to fløj gennem luften, og forruden på bilen blev smadret, oplyser Fyns Politi.

Heldigvis kom ingen af de involverede parter alvorligt til skade. (Søe)