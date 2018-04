Middelfart: Ejvind Nielsen, der fik stjålet sin handicapscooter mandag, mens den havde holdt parkeret ved Middelfart Station, har genfundet sit transportmiddel og afblæser dermed den efterlysning, han satte i gang tirsdag.

- Èn mand ringede til mig kort efter, avisen havde bragt artiklen med efterlysningen, og sagde, at han havde set en ung mand køre på scooteren, og at han vidste, hvor den var efterladt, fortæller Ejvind Nielsen, der altså kunne finde sin handicapscooter i området mellem Østre og Vestre Hougvej.

- Den stod pænt der, og det eneste, der var galt med den, var, at tændingslåsen skulle skiftes. Men jeg havde en nyindkøbt forlængerledning liggende i kurven samt en meget lille, men skarp fiskekniv, der lå gemt i kurven under et håndklæde - og de to ting er væk. Så jeg vil appellere til forældre om at stille et kritisk spørgsmål til deres unge drenge, hvis de har set dem komme hjem med sådan et kniv, siger Ejvind Nielsen, der er taknemmelig for, at hans scooter atter er hjemme, hvor den hører til, og takker for tippet fra den vakse medborger.