Kunstneren John Olsen fylder 80 år 25. maj i år, og Faaborg Museum fejrer til sommer - fra 9. juni - den store naturskildrer med udstillingen "Aftryk af liv". Det sker i samarbejde med Ribe Kunstmuseum, hvor udstillingen åbnede 17. marts. Samtidig udkom en forskningsbaseret antologi med samme titel om kunstneren. Bogen fortæller, med Faaborg Museums ord, om en kunstner, "der aldrig står stille, men udvikler sin kunst i dialog med livets gåde".

Også Johannes Larsen Museet i Kerteminde fejrer John Olsen, som har skabt museets vartegn, edderfuglen i bronze. Det sker med en udstilling, som er åben året ud, og viser syv af kunstnerens Fugleham-værker: Fjerdragter skildret i storformat i pastel, kul og pigment. Samtidig har museet i sit Eventyrrum bygget et undreskab af den slags, John Olsen er mester i - skabt af børns egne fund af ting i naturen.

Galleri DGV, Villa Tårnborg i Svendborg, har lørdag 14. april fernisering på udstillingen "Liquid State" med maleri og papirarbejder af Malene Landgreen. Det abstrakte geometriske maleri er det centrale i hendes produktion, men hun har også udført en lang række udsmykningsarbejder og skal nu skabe en 44 meter høj, flerfløjet udsmykning til det nye Rigshospitals foyer. Udstillingen kan ses til 31. maj.

Clay Keramikmuseum i Middelfart viser i øjeblikket udstillingen "Keramiske Veje - sammen og hver for sig". Keramikerne Beate Andersen, Bente Hansen, Sten Lykke Madsen, Bodil Manz, Malene Müllertz og Gunhild Aaberg udgør Keramiske Veje - en udstillingsgruppe, som i tre årtier har sat tydeligt aftryk på den danske keramikscene og høstet stor anerkendelse, også internationalt. Til 30. september.

Hos The Studio Gallery på Vesterbro i Odense kan man indtil 2. juni se udstillingen "Life on Canvas" med malerier af Els Cools. Billeder, som ifølge galleriet med ærlighed og humor skildrer "et menneskesyn, man kun kan holde af".

Hos Galleri Hindhede på Brovejen i Middelfart udstiller den skandinavisk inspirerede tyske kunstner Ilona Kelling fra 15. april til 9. juli. Hendes værker er en blanding af realitet og fantasi, og kvinder spiller oftest hovedrollen.

Den ene kunstner blev født i en skurvogn på Grønlands vestkyst, og den anden i Sverige. Begge udstiller i Kunstgalleriet, Søndergade i Odense fra 21. april til 19. maj. De to kunstnere er henholdsvis Naja Duarte og Martin Knudsen, og deres fælles udstilling hedder "Face to match". Naja Duarte er fascineret af menneskets mangfoldighed - især ansigter - og Martin Knudsen er inspireret af folks forskellige liv, skæbner og værdier.

Galleri Korinth har som vision at vise mange forskellige udtryk inden for den moderne kunst, og det sker for eksempel fra 14. april med udstillingen "Collage og Assemblage". Her er 13 kunstnere repræsenteret med værker inden for papircollage og og assemblage - tredimensionel collage, som ofte kan være sammensat af kasserede ting, sat sammen så de får nyt liv og ny betydning. De 13 kunstnere er Poul R Weile, Lars Mikkes, Claes Otto Jennow, Magnus Møller, Henning U Sørensen, Mette Boe, Nancy Bech, Holger Klintholm, Eva C, Tom Petersen, Ulla Gerd, Karen Madsen og Lene Vidding.