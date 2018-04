Læserbrev: Du har sikkert lagt mærke til den triste gavl på Munkegården lige ved Havnetrappen. Vi er sikkert nogle stykker, der har forestillet os et flot gavlmaleri eller noget grønt op langs gavlen. Noget der kunne spille sammen med den nye trappe og give busterminalens brugere et flot kig. Men sådan ser det ikke ud til at gå.

Der arbejdes netop nu seriøst med et forslag om en pibe, der udsender røgringe på gavlen. En stor neonreklame med reference til Halbergs pibetobak. Halberg har dog intet med forslaget at gøre. Det kommer fra en kunstnergruppe under kommunens OmrådeForum.

Skal Svendborg gå enegang, når resten af Danmark med god grund er underlagt forbud mod tobaksreklamer? Er det noget Svendborg ønsker at markedsføre byen på? Vil det give større tilstrømning af gæster til byen? Jeg er bange for, at vi i bedste fald bliver til grin.

Det er samtidig uhørt, at offentlige midler skal bruges til at reklamere for piberygning.

Stik venligst piben ind og tænk jer om en ekstra gang!