Faaborg: I denne måned har Røde Kors iværksat sin kampagne "Smid tøjet" over hele landet.

Den er de også hoppet med på i den lokale afdeling i Faaborg.

- Så vi opfordrer alle til at gå hjem og kigge i klædeskabet og skuffer og se, om der skulle været noget, man ikke bruger mere. For så vil det være en god idé at donere det til Røde Kors, siger Hanne Darling, der sidder i bestyrelsen og står for events i Faaborg-afdelingen af Røde Kors.

- Man kan bare komme og aflevere tøjet i Røde Kors-butikken i Faaborg. Denne gang er det hjælp til danskere, der har det svært, nævner Hanne Darling.

Hun har planer om i nærmeste fremtid at lave en event i indgangen til Røde Kors-butikken, hvor hun vil sidde med sin symaskine og lave sjove ting ud af nogle af de gamle klude, Røde Kors får ind.

Hanne Darling er uddannet skrædder og designer og har en lang karriere bag sig inden for haute couture. I mange år drev hun butik med værksted i Charlottenlund.

Hun bor i dag i et byhus på Kapellanstræde i Faaborg, hvor hun fortsat arbejder med malerier, collager, billedtæpper og sjove figurer af papmaché. I 2017 havde hun en sommerbutik i gågaden, men det er hun stoppet med.