Den danske pensionskasse PKA vil skille sig af med investeringer i 35 olieselskaber, som ifølge PKA ikke tager de fornødne initiativer for at leve op til Parisaftalen, og som derfor har udsigt til at tjene færre penge.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

PKA har gennemgået i alt 62 olie- og gasselskaber. 15 af dem er sat på observationslisten for at forsøge at påvirke dem i en mere klimavenlig retning. 12 selskaber forbliver uændrede i PKA's portefølje.

Ændringerne kommer, efter at PKA i 2017 fik lavet en rapport, der viser, hvad det stigende fokus på klima betyder for efterspørgslen efter olie i 2035.

Rapporten fra Carbon Tracker vurderede ifølge pressemeddelelsen, at den globale efterspørgsel efter olie kan falde med op mod 23 procent over de næste 15 år. Det vil presse olieprisen ned.

Paris-aftalen er indgået mellem 195 lande og har som erklæret målsætning at holde den globale opvarmning under to grader i forhold til det førindustrielle niveau.