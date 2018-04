Debat: Vedr. afvikling af Tåsinge flyveplads

Læserbrev: At afvikle Tåsinge Flyveplads kan være en særdeles uklog beslutning at træffe uden at undersøge dens betydning for erhvervslivet.

I sin tid, da jeg skulle beslutte genopbygningen af min virksomhed i Hesselager, var flyvepladsen på Tåsinge et vigtigt parameter. At bosætte sig i Svendborg var et afgørende parameter. Skatteteknisk var det ikke en klog beslutning, men faciliteten var vigtigere end skat.

På det tidspunkt for beslutningen havde jeg også en mindre maskinvirksomhed på Sjælland. Mine virksomheder var udelukkende baseret på eksport, og ikke kun i Europa. Fra Tåsinge havde vi hurtig adgang til Hamborg og København, når vi skulle oversøisk, men ellers fløj vi direkte til vore kunder i Europa. Det var en meget betydende facilitet, da pladsen blev udstyret med landingslys og ligeledes anerkendt, som international flyveplads.

Med årene opbyggede vi tre datterselskaber i hhv. Portugal, Frankrig og Tjekkiet. Det krævede hyppige besøg af mig og mine medarbejdere og en effektiv udnyttelse af vor arbejdstid. I stedet for at bruge to dages rejsetid for én dags ophold, kunne det nødvendige ophold klares på en eller to dages effektivt arbejde, med en tidlig afgang og sen hjemkomst. Det var ikke kun en gevinst for virksomhederne, men også for medarbejderne og deres familier. Det var også en vigtig faktor mht. kundebesøg. Ingen besøg havde nødig at vare mere end en enkelt dag. Var der problemer med enten vore produkter eller med kunders maskineri, som vi også servicerede, så kunne vi være fremme samme dag eller senest næste morgen. Vore kunder eller samarbejdspartenere fik aldrig følelsen af, at vi kom fra en fjern krog af Danmark. Det gav os muligheden for at udvikle virksomheden og blive en førende aktør indenfor vort felt, på trods af priskonkurrence fra oversøiske kollegaer.

Frem for at nedlægge, så vil jeg opfordre til at forbedre flyvepladsen med en asfalt belægning, således at den ikke er så afhængig af vejrliget, som tilfældet har været i vinter. Fra politisk side har det vise argument været, at man skulle afvente behovet. Hvordan kan man vide, om der er et behov uden at forespørge? Uden et godt tilbud, skaber man ikke en indtægt.