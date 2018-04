Ejby: Boligforeningen Lillebælt står på spring, efter at byrådet nu har givet tilladelse til at opføre 42 spritnye familieboliger i det tidligere Ejby Rådhus.

Beslutningen er resultatet af en længere proces, som byrådet tog hul på i 2016, men som først bliver virkeliggjort efter sommerferien. For selvom byggeriet har været på tegnebrættet længe, kan boligforeningen først nu gå i dialog med arkitekter og entreprenører.

Formand for Boligforeningen Lillbælt Alex Gren glæder sig til den kommende proces:

- Nu har vi fået grønt lys til byggeriet, og så skal vi have det i udbud. Det sker inden for de kommende uger. Derefter udvælger vi fem forslag, som vi så arbejder videre med. Vinderen vælger vi i juni. Derfor ved vi hellere ikke endnu, hvordan boligerne konkret kommer til at se ud. Vi har fået et arkitektfirma til at lave nogle præsentationstegninger for at se, om byggeriet overhovedet kunne lade sig gøre, forklarer han.

Selv om boligernes udseende stadig er usikker, kan Alex Gren dog love, at byggeriet kommer til at hænge sammen med resten af byen.

- Den grønne kile, som går fra Ejby Torv, kommer til at gå igennem området. Der kommer en sti, som binder det hele sammen. Så meget ved vi i hvert fald, fortæller han.