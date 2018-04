Nr. Søby: Søndag 15. april er Økodag, og her kan man opleve de glade øko-køer vise deres bedste dansetrin frem, når de bliver lukket ud på græs under åben himmel efter en lang vinter i stalden.

På statsfængslet Søbysøgård i Nr. Søby kan man opleve 125 økologiske jerseykøer springe på græs, når døren til staldene åbnes klokken 12. Søbysøgård er en gammel herregård, der har været fængsel siden 1933, og lige fra begyndelsen har der været drevet landbrug. Her kan børnene også lege på en naturlegeplads arrangeret af lokale spejdere eller tage "traktorkørekort", prøve en hoppeko eller få en ridetur på islandske heste. Det er også muligt at købe produkter fra fængslets værksted.

- Økodag er en glædens dag. Man kan simpelthen ikke undgå at blive glad i låget af det livsbekræftende syn af kåde øko-køer, der spurter ud på marken i den friske forårsluft. Til Økodag får man en førstehåndsoplevelse af, hvilken forskel det gør for dyrene, når man køber økologisk - man er med til at sætte dem fri, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening og påpeger, at alle økologiske køer kommer på græs i sommerhalvåret.

Over hele landet holder Øko-gårdene åbent mellem klokken 10 og 14. Og stalddørene slås op præcis klokken 12 over hele landet./EXP