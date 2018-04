Menneskerettighederne er under voldsomt pres i lande som Rusland, Tyrkiet og Ungarn. Og alligevel vælger den danske regering at bruge sit formandskab for Europarådet på at svække Menneskerettighedsdomstolen.

Sådan stiller Enhedslistens medlem af Europarådets Parlamentariske Forsamling, Nikolaj Villumsen, sagen op torsdag formiddag, hvor repræsentanter for 47 lande mødes i København for at drøfte reformer af Menneskerettighedsdomstolen.

FAKTA: Domstol vogter Europas menneskerettigheder Europarådet holder ministerkonference i København torsdag og fredag.



Her vil den danske regering forsøge at få opbakning til en erklæring, der skal sikre, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol overlader et vist råderum til de nationale domstole.



Her kan du læse om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.



* Efter Anden Verdenskrig blev Europas lande enige om en række menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. De er nedfældet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.



* Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol behandler sager, hvor et af de lande, der har tilsluttet sig konventionen, påstås at have overtrådt den.



* Enkeltpersoner kan klage direkte til Menneskerettighedsdomstolen over en medlemsstat. Det kræver, at man er personligt påvirket af det, man vi klage over. Og alle nationale klage- og ankemuligheder skal være udtømt.



* En af de mest omtalte artikler i Menneskerettighedskonventionen er Artikel 8. Den fastslår blandt andet, at enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv.



* Europarådet består af 47 medlemslande, der har tiltrådt Menneskerettighedskonventionen.



* Europarådets Ministerkomité holder øje med, om landene efterlever domstolens afgørelser.



Kilder: Justitsministeriet.

Den danske regering har sat sig for at nå en erklæring, der i et eller andet omfang udvider det såkaldte anskønsrum, som de nationale domstole har, når det handler om fortolkning af menneskerettigheder.

Det er en helt uforståelig prioritering, mener Villumsen.

- Når regeringen har en ambition om, at domstolen ikke må blande sig i borgernes grundlæggende rettigheder, så ser jeg det som en gave til Erdogan, Putin og Orban, siger Villumsen med henvisning til lederne af henholdsvis Tyrkiet, Rusland og Ungarn.

Om erklæringen reelt set vil føre til de store ændringer i forhold til i dag, er der ikke enighed om. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) håber det.

Men en af Danmarks skarpeste kritikere i processen, Sverige, erklærer sig torsdag formiddag tilfreds med det kompromis, der er på bordet.

Dermed tyder det på, at landene har bevæget sig et godt stykke bort fra det oprindelige danske udspil.