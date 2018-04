Selvom der er lavet analyser og taget forskellige forholdsregler for at undgå store forsinkelser på renovationsarbejdet af Gl. Lillebæltsbro hen over sommeren, så skal trafikanter være opmærksomme på, at der ikke er nogen garantier for, at man slet ikke overskrider de 20 ugers brolukning.

Nordvestfyn: Når Vejdirektoratet har meldt ud, at Gl. Lillebæltsbro vil være lukket for trafik i begge retninger i hele 20 uger fra og med den 22 maj, så har man indregnet eventuelle forsinkelser, der kan opstå i forbindelse med renovationsarbejdet på den mere end 80 år gamle bro.

Men det er ikke ensbetydende med, at tidsplanen er urokkelig, anerkender Shahriar Honar, der er specialkonsulent hos Vejdirektoratet:

- Når vi siger, at det kan gå hen og blive til mere end 20 uger, så er det for at sikre, at folk ved, hvilke odds vi arbejder imod. Vi har forsøgt at regne på det, men det er jo ikke en eksakt videnskab at forudsige alt, siger specialkonsulenten og påpeger, at det ikke er vildt mange dage, der er indregnet som buffere.

Og det er især to ting, som ikke kan kontrolleres - nemlig vejret og de tekniske udfordringer, der kan opstå undervejs.

- Mange af de aktiviteter, som entreprenørerne skal gennemføre er vejrafhængige, og det er meget intenst arbejde, der skal foregå på broen. Der vil være mange mennesker, maskiner og aktiviteter på én gang. Så vi må hele tiden undervejs holde øje med, om vi er foran eller bagefter vores tidsplan på de 20 uger og så melde ud (hvis det skrider, red.). Men det er lidt svært at forudsige hvilke aktiviteter, der præcist vil og kunne blive forsinket, siger Shahriar Honar.

Specialkonsulenten påpeger dog, at der er taget de forholdsregler, der nu kan lade sig gøre på forhånd. Blandt har man anskaffet sig et telt, der kan bruges i tilfælde af blot lidt regnvejr.

- Men hvis det regner rigtig meget kombineret med blæstvejr, så får vi ikke lov til at arbejde under et telt, fordi der er risiko for, at det vil kunne flyve ind over togskinnerne, hvor togdriften jo vil køre normalt. Så der er nogle ting, vi ikke kan være herrer over. Vi gør dog det bedste, vi kan. Vi har jo en fælles interesse i at blive hurtigt færdig, og vi trækker ikke tingene ud unødigt. Vi har identificeret risiciene, og vi arbejder på at få reduceret dem.

Folk opfordres allerede nu til at orientere sig på hjemmesiden vd.dk/glil, hvor man løbende vil kunne blive opdateret om renoveringsarbejdet på broen. Desuden vil man kunne få information via Vejdiraktoratets trafik-app, oplyses det.