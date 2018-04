Erhvervsindsats: Lad bare kommunerne beholde opgaven med at få folk i arbejde og behandlingen af byggesager, men tag indsatsen fra dem, når det handler om at skabe vækst i kommunen og tiltrække virksomheder. Den del vil nemlig ligge bedre placeret i fem centraliserede kontorer. Det er anbefalingen fra regeringens ekspertudvalg med det meget lidt enkle navn Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme i rapporten "Fokuseret og fremtidssikret".

Det foreslår eksperterne Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme har udarbejdet en plan for, hvordan rådgivningen af små og store virksomheder skal være: Kommunerne skal holde sig til at behandle byggesager og andre administrative sager, mens rådgivning af små og større virksomheder overgår til fem specialiserede enheder - fem erhvervshuse. De fem erhvervshuse bliver fysisk indgang og knudepunkt i den samlede erhvervsfremme med specifik og personlig vejledning for alle virksomheder. En overordnet bestyrelse - Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse - lægger den samlede strategi for erhvervsfremme i forhold til udvikling og iværksættelse af erhvervsfremmetiltag, klyngeindsatser og EU' strukturfondsprojekter. Bestyrelsen står over de fem erhvervshuse. Hver af de fem erhvervshuse får en bestyrelse med fire repræsentanter fra virksomheder, tre kommunale repræsentanter og et medlem fra en videninstitution. Udvalget vil give danske virksomheder en digital indgang med bred adgang til vejledning af høj kvalitet. Her skal virksomhederne have adgang til erhvervsfremmesystemet på alle tidspunkter af døgnet året rundt i en portal, som tilbyder at opsamle data og giver et skræddersyet tilbud efter den enkelte virksomheds behov. Udvalget vil lukke en række offentligt finansierede klyngeorganisationer og nationale innovationsnetværk for at etablere en halv snes offentligt finansierede klyngeorganisationer. De nye klynger bliver fordelt over hele landet og skal være tilgængelige for alle virksomheder. Overgangen skal ifølge udvalget ske gradvist frem til 2020.

Man skal lede længe for at finde en borgmester, der er enig med ekspertudvalget.

- De foreslår at placere vores arbejde i fem centrale væksthuse. Så vil mit modforslag være at i stedet oprette 98 væksthuse (svarende til antallet af kommuner, red.), siger Venstre-borgmester i Nyborg, Kenneth Muhs.

- Centralisering fører jo aldrig til forenkling, men til opbygning af bureaukrati. Det vil sikkert være en udmærket løsning for de store virksomheder, som nok skal klare sig, men to tredjedele af Danmarks virksomheder er små og mellemstore, og dem kender vi altså bedst ude i kommunerne. Vi kender deres behov og kan yde personlig sparring. Rigtig meget vil gå tabt, hvis regeringen vælger at følge udvalgets anbefalinger, siger Kenneth Muhs.

- Remmen hopper af, når man forbyder kommunerne at bruge penge på erhvervsrådgivning. Det kommunale selvstyre vil blive taget ved næsen, for vi har ret til selv at vurdere midlerne til erhvervsfremme, siger Hans Peter Geil (V), borgmester i Haderslev og formand for den regionale erhvervsindsats for 22 kommuner i Væksthus Syddanmark.