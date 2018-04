En godt brugt bil, en nyere men slidt guitar eller en renoveret børnecykel til familiens mindst til en favorabel pris.

Man kan finde lidt af hvert på www.guloggratis.dk, og det gør tusindevis af danskere dagligt i en grad, så selskabet bag nu har præsteret sit hidtil bedste resultat med et plus på 14 millioner kroner.

Det glæder ejerne i Jysk Fynske Medier, som i 2014 overtog kontrollen med datterselskabet 100 procent, da medstifterne i Nordjyske Medier blev købt ud af virksomheden, der blev stiftet af Fynske Medier og Nordjyske tilbage i 2011.

Guloggratis.dk havde ved overtagelsen omkring 1,4 mio. medlemmer og omsætningen mellem brugerne var på ca. 24 mia. i 2014.

Formålet med overtagelsen var, at datterselskabet skulle være med til at sikre en fortsat vækst i omsætningen i moderselskabet, og mens Jysk Fynsk Medier bl.a. med et underskud på 100 millioner kroner i 2016 selv har haft sværere ved at præstere sorte tal på bundlinjen, så er det gået bedre for datterselskabet.

Siden overtagelsen er det bortset fra et økonomisk dyk i 2015 kun gået den rigtige vej for datterselskabet, som fortsatte udviklingen i 2017.

Resultatet før skat er med 14 millioner kroner i plus det bedste i selskabets historie, og adm. direktør i Jysk Fynske Medier Jesper Rosener kalder i regnskabet resultatet for tilfredsstillende.

Overskuddet er fire millioner kroner bedre end resultatet før skat i 2016, som var det hidtidigt bedste resultat i mediekoncernens datterselskab.

Nettoomsætningen blev løftet fra 32 til 35 millioner kroner i et marked, hvor aktører som DBA, Trendsales og andre i stigende grad også skal konkurrere med salg/bytte-grupper mellem brugerne selv bl.a. på Facebook.

Guloggratis.dk har løftet både bund og toplinje i selskabet, samtidigt med at selskabet - ligesom Jysk Fynske Medier iøvrigt - har reduceret antallet af medarbejdere, så man i dag beskæftiger 44 mod 51 året før, kan man læse ud af regnskabet.