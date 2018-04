Som Sport Fyn allerede tirsdag kunne afsløre, har OB hentet klubbens tidligere midtbanespiller Henrik Hansen tilbage til Fyn, hvor han skal være assistenttræner.

OB bekræfter torsdag, at den 38-årige nuværende assistenttræner i Sønderjyske overtager jobbet som assistenttræner i OB fra John Bredal, når OB indleder forberedelserne til næste superligasæson 18. juni.

- Han har en meget stærk vindermentalitet, og så er han en person, der er rigtig dygtig til at skabe en god stemning omkring sig, samtidig med at han stiller høje krav til både spillere og kolleger, siger sportsdirektør i OB Jesper Hansen til OB.dk.

Henrik Hansen kom til OB i sommeren 2008 efter et ophold i Horsens, hvor han nåede at score 17 mål. Frem til 2010 fik han 64 kampe for OB og scorede fem mål, inden han blev udlejet til Sønderjyske, som i 2011 købte ham af OB.

Dermed vendte Henrik Hansen tilbage til klubben, som han spillede for fra 2005 til 2007. I 2015 blev han A+-træner i Sønderjyske, og sidste år blev han ansat som assistenttræner i superligaklubben.

- Han er en intelligent fyr, der var meget fodboldklog som spiller, og det har han bragt med sig. Det handler om at kunne se et større billede af en fodboldkamp, og det har han altid været god til, og han har været dygtig til at overføre det i sin trænergerning, siger OB's cheftræner, Kent Nielsen, som ser frem til at få en analytisk skarp assistenttræner.

- Selvom det er vemodigt at sige farvel til Sønderjyske, så er det min egen beslutning, og jeg glæder mig til at tage de næste skridt i min trænerkarriere. Det er helt oplagt for mig, at det skal ske i OB, hvor jeg havde en god tid som spiller, og hvor jeg som bosiddende i Odense kender den eufori, der kan være i byen omkring fodboldholdet, siger Henrik Hansen til OB.dk.