regnskab

Monjasa fik et overskud på 44 millioner kroner for 2017. Direktør Anders Østergaard er tilfreds med resultatet på et vanskeligt globalt marked.

Fredericia: Monjasa fik et overskud på 44 millioner kroner for 2017. Det viser det regnskab, som den fredericianske bunkervirksomhed torsdag har offentliggjort. Monjasa har haft stigende indtjening på aktiviteter og har optimeret driftsudgifterne. Dermed vender Monjasa udviklingen, efter at 2016 bød på et utilfredsstillende resultat og et underskud på 173 millioner kroner. “ 2017 blev endnu et vanskeligt år for de globale shippingmarkeder. Derfor er jeg naturligvis særligt tilfreds med de resultater, vi har opnået. Group CEO Anders Østergaard Monjasas direktør Anders Østergaard siger i en kommentar: - Som de fleste af vores konkurrenter kan vi konstatere, at 2017 blev endnu et vanskeligt år for de globale shippingmarkeder. Derfor er jeg naturligvis særligt tilfreds med de resultater, vi har opnået. Vi har brugt året på at komme endnu tættere på vores kerneforretning og forbedre kvaliteten af vores operationer på de markeder, hvor Monjasa allerede er en etableret bunkerleverandør, siger direktøren i en pressemeddelelse.

Stærkt rustet

Monjasa Gruppens omsætning steg. Fra 7,9 milliarder i 2016 til 9,2 milliarder kroner i 2017. Det tilskrives primært en stigning i olieprisen på 19 procent. Det giver et resultat for 2017 på 44 millioner kroner, hvilket nettoresultatet også lander på. Resultatet er på niveau med ledelsens forventninger. Anders Østergaard udtaler: - Når jeg ser fremad, handler det i høj grad om at få bunkerindustrien til at følge med tiden. Og her mener jeg, at Monjasa står stærkt. Ikke mindst når der fra 2020 indføres nye restriktive globale regler for brug af skibsbrændstof med højt svovlindhold, som vil kræve væsentlig mere gennemsigtighed fra bunkerleverandørens side. Vi har stadig noget arbejde foran os, men Monjasa er kommet rigtig langt med at dokumentere kvaliteten i alle dele af vores forretning. Lige fra vi indkøber olien, befragter den og til sidst leverer produktet til kundens skib. Sammen med det markant forbedrede 2017-regnskab er dette er vejen frem for Monjasa, siger direktøren i pressemeddelelsen. Egenkapital er vokset til 819 millioner kroner, og soliditetsgraden er gået fra 36,2 til 36,6 procent. Og Monjasa opnåede et positivt cash flow igennem 2017, oplyser selskabet.

Forventer overskud for 2018