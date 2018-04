Læserbrev: Det er med hovedrysten, at jeg læser Morten Sol Petersens indlæg d. 9/4-18 i Fyns Amts Avis. Minsandten om ikke manden sammenligner sig med en vis messias, og det siger vist en del om Morten S. Petersens ego.

Fra Morten S. Petersen blev genindmeldt for 2 år siden i DF, har foreningen været nødt til at afholde flere krisemøder, da der var utilfredshed med ham. Han havde på egen hånd lavet en facebookside i lokalforeningens navn. Efterfølgende har Morten haft kontroverser med adskillige andre i DF. Så sent som i december var Morten sur over, at Jens Munk ikke blev ekskluderet af Dansk Folkeparti.

Efterfølgende blev Morten så utilfreds med Dorthe Ullemose, og efter at have kritiseret hende i avisen, fik han en advarsel. Herefter meddelte han internt, at han nægtede at deltage i DF's gruppemøder, hvis Dorthe var gruppeformand. Og på det seneste byrådsmøde stemte han 2 gange anderledes end Dorthe og Jens. Lokalforeningsbestyrelsen fik således nok. Derfor indstillede lokalbestyrelsen Morten S. Petersen til eksklusion, hvilket hovedbestyrelsen som bekendt imødekom. At Jens Munk vælger at følge Morten er beklageligt.

DF's bestyrelse kan godt tåle, at John Jensen kalder dem en flok havenisser, så længe det handler om, at han synes at bestyrelsen var dumme nok til at tage Morten tilbage i partiet. Hovedbestyrelsen og andre svendborgensere, advarede bestyrelsen mod at tage Morten tilbage i partiet. Det skulle bestyrelsen have lyttet til. Det er hovedrystende at Morten peger på Jens Munk som gruppeformand, når Morten i hele sin periode i DF har ønsker ham ekskluderet. Morten's "kovending" kan DF's bestyrelse kun gisne om.