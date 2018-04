Debat: Dorthes TV-propaganda skal ikke stå alene

Læserbrev: I Lørdagens TV2 udtaler Dorthe Ullemose, at hun er den eneste sande DF'er tilbage i Svendborg Byråd, da hun er demokratisk valgt til de topposter hun besidder, hvor vi andre kun er ude på at få magt, udtaler hun i TV2.

Kendsgerningen er, at den magt Dorthe har fået er ved at bruge og misbruge sine politiske kollegaer på det groveste, en usympatisk måde, ved at nedgøre og love guld og grønne skove, hvis de bakker hende op.

Derfor lyder det hult, når hun udtalte, at vi andre kun er ude på at få magt uden at tænke på partiet (Dorthe du har jokket på alt og alle for at komme til tops i partiet uden nogen form for samvittighed). Op til valget var formanden Jakob Dortes store allierede, som hun brugte til at holde undertegnede med 22 års erfaring ude for indflydelse i forhandlingerne om konstitueringen. Resultatet blev desværre også derefter, at ingen af de andre partier havde tillid til Dorthe som leder af DF (en ting er, at jeg efter sidste valg ikke var indstillet på at være i front), men jeg havde dog ikke forventet den arrogante måde hun håndterer sin politiske magt på, mig alene kan det hele.

Efter valget hvor Dorthe fik sine "dengang allierede Morten og Jesper" ind i byrådet, fik Jakob Brogaard så sparket, og jeg var medhører på, hvordan hun svinede ham til, at nu skulle han fjernes som formand, da han ikke skulle blande sig i det politiske spil, det bevirkede, at han gik ned med stress, og det var meget tæt på at hele bestyrelsen ville trække sig pga. Dorthe, hvor jeg var inde og mægle, så Jakob blev.

Op til generalforsamlingen havde Dorthe ydermere instrueret Jesper med flere i, at de skulle anbefale formanden at trække sig (selv var hun tavs).

Hvilket var den direkte årsag til at Jesper trak sig, som han selv skrev( Jeg blev syndebuk, og fik ikke opbakning til den strategi som Dorthe havde udtænkt). Tværtimod faldt hun Jacob om halsen, da kuppet mislykket.

Det dobbeltspil fra Dorthe var ikke første gang, men årsagen til at Morten på et lukket møde udtalte, at han ikke mere havde tillid til, at Dorthe fortsat skulle være gruppeformand, grundet hendes tale med to tunger, samt manglende resultater i konstitueringen.

At Morten blev ekskluderet var udelukkende fordi Morten brugte sin og partiets demokratiske rettigheder til ikke at bakke op om Dorthe som gruppeformand. Jeg er af flere blevet bebrejdet, at Morten også før har ønsket mig hen hvor peberet gror, dertil er kun at sige, at i politik må man leve med knive i luften, dem som kommer forfra kan man afværge, dem som sender andre til at kaste bagfra har jeg absolut ingen respekt for. Derfor havde jeg desværre ikke andre muligheder end at trække mig ud af partiet, så længe Dorthe sidder ved bordenden. PS: Jeg er fortsat DF'er.