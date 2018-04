Debat: Pas godt på Mødrerådgivningen M/K - et takkebrev

Læserbrev: For halvandet år siden stoppede jeg efter 13 år, som leder af Mødrerådgivningen M/K. Jeg tænkte da at skrive et takkebrev, men der skete så meget i livet, så det kommer først nu.

Takkebrevet skyldes først og fremmest min taknemmelighed overfor mødet med de mange mødre og fædre, der har haft en tillid til, at Mødrerådgivningen M/K ville dem det bedste. En tillid, der har betydet, at de unge forældre, med ofte smertefulde oplevelser i bagagen, turde åbne op og vise og fortælle om deres vanskeligheder til enten fødselsforberedelse, i mødregrupper og/eller til individuelle samtaler med socialrådgiver eller psykoterapeut i tillid til, at de blev set, hørt og forstået.

Livsbekræftende var det at opleve, hvordan mødregrupper kunne opbygge en tryghed, som betød, at mødrene der kunne dele glæden over deres børn, angsten for ikke at slå til, når de selv havde oplevet omsorgssvigt, og ikke mindst drømmene om at give deres børn de bedste liv.

Så glædeligt var det at opleve, hvordan nogen for første gang i deres liv fik glæde af at være i en gruppe, hvor de følte sig anerkendt og værdifulde for hinanden. Livsbekræftende at se, at mødrene, ved egen styrke, ved hjælp af hinanden og ved at tage imod Mødrerådgivningens tilbud, med omsorgsfuldhed tage vare på deres barns behov.

Min taknemmelighed er også overfor de mange forældre, der ikke oplevede glæden ved at have fået et lille barn, fordi en efterfødselsreaktion stod i vejen og som trods følelsen af skamfuldhed, kom til individuelle terapeutiske samtaler. I mødet med dem fik jeg lov til at få indsigt i, hvor smertefuldt det er, når egne ubearbejdede traumer eller en svær fødsel skygger for at mærke kærligheden til det nyfødte barn. At være vidne til forandringen undervejs i samtaleforløbene, at se kærlighed, nærvær og livfuldhed få plads i familier med små børn, har været det mest betydningsfulde i mit arbejdsliv.

Taknemlighed har jeg også til alle de frivillige, der har lagt og fortsat lægger deres kræfter på Mødrerådgivningen M/K: kvinder, der giver deres engagement og deres hjerte i en Mødrecafe for mødre, der har afsluttet deres barsel, kvinder, der sørger for en varm og tryg atmosfære og for små midler serverer veltillavet frokost, hvis moderlige omsorg smitter til glæde for de små børn.

De politikere i Svendborg, der ved hvor afgørende det er med en tidlig, forebyggende indsats samt ved, hvor enestående det er at få kombinationen af professionel og frivillig arbejdskraft til at udgøre en fremragende forebyggende indsats, og som har stor social forståelse, er jeg også meget taknemmelig for. Uden disse folkevalgtes støtte og uden den økonomiske driftsaftale, de sørgede for, havde der ikke eksisteret et så unikt tilbud med så afgørende betydning for mange nybagte forældre og dermed for kommende generationer.

Jeg ved, at Mødrerådgivningen nu fortsætter med dygtige og engagerede mennesker; både professionelle og frivillige. Jeg ved, at der er stor lokal opbakning til Mødrerådgivningen, og jeg håber og tror, at der også fortsat vil være stor politisk stolthed over, at Svendborg Kommune har indsigt i betydningen af socialt forebyggende arbejde og erkendelse af, at alle vores børn er det guld, vi har.