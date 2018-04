Svendborg: Vild med jazz? Vild med film? Så er Django-aften i Scala måske noget for dig.

For i samarbejde med Scalabiografen har Christian Søgaard Trio sammensat en jazzet aften, hvor Trioen åbner aftenen med café-jazz á la Django Reinhardt; den kendte jazzguitarist, der under anden verdenskrig flygtede fra et besat Paris og trods Europas trængsler kæmpede for at spille sin musik.

Efter Christian Søgaard Trio har gjort sit for at skabe en god aften, viser biografen den nye film "Django - The King of Swing", der netop skildrer Djangos trængsler under krigen.

Jazz-aftenen finder sted i Scala den 18. april fra klokken 19.30, og billetter koster 125 kroner og inkluderer hele pakken inklusiv et glas vin, øl eller vand.