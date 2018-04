Svendborg: Et komfur er tændt. En person står og rører rundt. I sine egne tanker. Ænser ikke, at margretheskålen langsomt smelter og blander sig med sovsen.

Ja, demens kan komme snigende, og det kan som pårørende være vanskeligt at gennemskue, hvad man skal gøre for at hjælpe bedst muligt. Så i april og maj inviterer Svendborg kommune til to tema-aftener om demens for familiemedlemmer, der for nylig har fået demens i familien.

Det finder sted den 25. april og den 1. maj fra klokken 18.30-21.00 i Sundhedshuset, Hulgade 9, 5700 Svendborg, og det er gratis. Tilmelding er dog nødvendig og skal ske senest den 20. april på 62233975. (anwni)