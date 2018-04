Penge: Som borger og beboer i en almen andelsbolig under Nordborg Andelsboligforening undrede det mig meget, da jeg kunne læse, at Regeringen med dens støtter meldte ud, at de forbereder tyveri af mellem 12 og 25 mia. kr fra Landsbyggefondens kapital.

Landsbyggefonden er en selvejende institution, som er etableret i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger, hvor formålet er, at fremme det almene byggeris selvfinansiering. Kapitalen i Landsbyggefonden skabes via bidrag fra de enkelte boligafdelinger.

Regeringen har for kort tid siden fremsat sin ghettoplan. Til indfrielse af planen mangler der et væsentligt kontant bidrag. Det beløb finder politikerne så let som ingenting ved at stjæle pengene i Landsbyggefonden.

Den afdeling, jeg er beboer i, indbetaler årligt mere end 700.000 kr. til Landsbyggefonden. Det er, fordi boligafdelingen er så gammel, at oprindelige lån for længst er betalt tilbage.

For at så at sikre kapital til vedligehold, ombygning, modernisering mv. fastholdes huslejens størrelse. Det er så fra huslejen, at indbetalingen foretages.

At den nu er gal i nogle boligområder, hvor der er kriminalitet, manglende integration eller tilpasning til danske forhold, skal vel ikke finansieres via opsparede penge fra det almene byggeri? Hvor er bidraget fra de private boligejere??

Hele ghettoproblemet bør vel være en fælles samfundsopgave - det samme må gælde finansieringen af Regeringens plan.

Jeg sætter min lid til, at bestyrelsen i Landsbyggefonden på det kraftigste tager afstand til Regeringens planlagte tyveri.