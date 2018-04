Ærøskøbing: Foreningen Ærø Museum har i forbindelse med sin generalforsamling ændret navn. Nu hedder foreningen så Ærø Museums Venner. Samtidig blev vedtægterne tilpasset Ærø Museums vedtægter, således at foreningen kun har én repræsentant i bestyrelsen af Ærø Museum. Den gamle bestyrelse var derfor glad for, at eksborgmester Jørgen Otto Jørgensen ville indvælges i bestyrelsen, så man kunne udnævne ham til formand.

Mille Madsen havde besluttet sig for at trække sig tilbage. Ligeledes havde Elsebeth Roust også besluttet sig for at trække sig tilbage fra aktiv tjeneste i bestyrelsen. Den nye bestyrelse fik følgende sammensætning: Jørgen Otto Jørgensen, formand. Allan Harsbo, næstformand. Knud Nielsen, kasserer. Bente Svava Hansen, sekretær. Øvrige medlemmer er Anne Friderichsen, Lars Peter Wandsøe Kristensen, Jørgen Steen Albertsen. Suppleanter er Vagn Christiansen og Tom Petersen. De nye årbøger uddeles snarest til medlemmerne, oplyser foreningen. /EXP