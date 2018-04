Fodbold

Én ting er at tabe. Noget andet er at tabe til FC Fredericia. Og noget tredje er at tabe stort til FC Fredericia. AaB-fans og den aalborgensiske presse er oprørt efter kampen i Fredericia.

Fredericia: Mens David glæder sig over at besejre Goliat, må Goliat slikke sine sår. Også selvom sårene stadig bløder.

Det er oplevelsen i Aalborg i dag, dagen efter AaB's nederlag i Fredericia, hvor FC Fredericia vandt 3-1 i pokalturneringen.

- Vi er alle sindssygt skuffede og forbandede, siger AaB's sportschef, Allan Gaarde, til Nordjyske.dk, hvor læserne i kommentarfeltet lader kritikken regne ned over både ham, træner Morten Wieghorts og spillerne, der beskyldes for at være umotiverede og spille "med mobiltelefonen i baglommen".

“ Fredericia var klogere, smartere, hurtigere og meget bedre end os i første halvleg. AaB's Patrick Kristensen til Bold.dk

Allan Gaarde mener, at alle har et ansvar for nederlaget. Og at der skal følges op på det ansvar. Han udtaler sig dog ikke om, hvordan. Blandt læserkommentarerne nævnes ord som trænerfyring.

Avisen bruger overskriften "Fredericia trak bukserne af AaB", og fokuserer på nordjydernes manglende evner i kampen, hvorimod fredericianernes velfungerende spil ikke nævnes med ret mange ord. Det gør det til gengæld i Fredericia Dagblad. I såvel analyse, referat og kommentarer.