Kerteminde: Professor og tidligere rektor for Syddansk Universitet, Jens Oddershede, lægger vejen forbi sæsonens sidste lørdagscafé, lørdag 14. april klokken 11 i Kino. Jens Oddershede fortæller om et historisk værk, der har optaget ham. Anne Marie fortæller om Kinos repertoire og leder af Kerteminde Kultur og Fritid, Morten Just, sørger for den musikalske del af lørdag formiddag.

Entréen er 40 kroner, men så kan deltagerne også nyde både kaffe og te med tilhørende kage. Det er som altid Kerteminde Biblioteks venner og Kino, der står bag lørdagscaféen. Den varer i øvrigt kun en times tid./EXP