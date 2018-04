Erritsø: Et par kajakroere i Lillebælt udløste onsdag ved 18-tiden storalarm. Både Trekantbrand i Fredericia, SOK, lægeambulance var i omdrejninger for at håndtere en eventuel drukneulykke i det forblæste Lillebælt.

- Det var folk på Erritsø Strand, som havde set kajakroere, som de mente var i havsnød. Meldingen lød på, at de sejlede rundt neden for Limen, men da vi kom frem viste det sig, at de var kommet helt over til Strib, hvor de bjergede sig i land, siger indsatsleder fra Trekantbrand Jan Møller.

Dermed kunne alarmen afblæses. Hvor kajakroerne var kommet fra og hvor de skulle hen er uvist.

- Da vi havde konstateret, at de var kommet i land, så gjorde vi ikke mere ved sagen, siger Jan Møller, som havde mandskab på vandet for at være klar til at undsætte kajakroerne, hvilket ikke blev nødvendigt.