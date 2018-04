Ewii

Ewii Koncernen kom ud af 2017 med et underskud på 14 mio. kroner efter skat og en omsætning på 1,4 mia. kroner efter et år, der var præget af stor turbulens omkring koncernen. Driftsresultatet - EBITDA - blev på 256 mio. kroner.

Trekantområdet: Et år med skandaler, direktørskift og formandsopgør har givet udslag på bundlinjen hos forsyningskoncernen Ewii. Et minus på 14 mio. kroner, som ikke er tilfredsstillende, slår adm. direktør Lars Bonderup Bjørn fast. - Et minus på 14 mio. kroner er ikke nødvendigvis samlet set voldsomt, men flere af forretningsområderne har ikke skabt de forventede resultater, udtaler Lars Bonderup Bjørn i en pressemeddelelse fra selskabet. “ Resultatet er ikke tilfredsstillende, ingen tvivl om det. Adm. direktør Lars Bonderup Bjørn, Ewii Lars Bonderup Bjørn tiltrådte som adm. direktør i Ewii 1. januar 2018. Resultatet i 2017 er påvirket af nedskrivning på en tysk vindmøllepark, nedskrivninger i Ewiis udviklingsselskaber samt omkostninger i forbindelse med direktørskiftet. Samlet udgør disse ca. 60 mio. kroner, fremgår det af meddelelsen. - Underskuddet overrasker ikke, da vi har set udviklingen i tallene, men der blev taget hånd om udviklingen i koncernen sidste sommer, og vi er nu på rette vej, siger Jørn Limann, bestyrelsesformand for Ewii siden september 2017.

Effektive forsyningsselskaber

På den positive side tæller, at koncernens infrastrukturselskaber Trefor El-net, Trefor Vand og Trefor Varme drives effektivt og har lave priser. - Vi har i 2017 tilbageført et stort beløb til kunderne over driften gennem en beslutning om at være landets billigste el-netselskab. Samtidig er vandprisen lavere, end hvad vi har mulighed for at opkræve, ligesom vi ikke opkræver betalingsgebyrer hos vores kunder. Samlet belaster det regnskabet med 150 mio. kroner, forklarer Lars Bonderup Bjørn og fortsætter: - Men til gengæld giver vi Trekantområdet landets laveste elnet-tarif og fødevarecertificeret vand, som de store fødevareproduktionsvirksomheder i vores lokalområde efterspørger. Endvidere har vi et stort potentiale i varmeområdet, som vi er klar til udnytte, når de relevante samarbejdspartnere herunder kommunerne vil være med.

Dialog med investorer

I kølvandet på balladen i 2017 har både bestyrelse og direktion sat kursen ind mod en ny strategi for selskabet. Der skal sættes fokus på kerneforretningen i Ewii, og man er i dialog med eventuelle investorer til at styrke og sikre den fortsatte udvikling af datterselskaberne Ewii Mobility, Ewii Telecare og Ewii Fuel Cells, og interessen er til stede i markedet, lyder det fra selskabets ledelse. - Der er gang i forhandlingerne omkring investorer til vores udviklingsselskaber. Vi har hele 2018 til at finde den rigtige løsning for hver enkelt selskab, men af hensyn til både selskaberne og medarbejderne ser jeg gerne, at vi finder en afklaring hurtigere, pointerer Lars Bonderup Bjørn.

'18 bliver overgangsår