Med fokus på et enkelt skilt med ordet "røv" og en håndfuld bajere taler Fyens Stiftstidendes artikel "Odense var fyldt med bannere, øl og et skilt med ordet røv" ned til alle, der deltog i demonstrationen i Odense tirsdag eftermiddag - og til de offentligt ansatte, der lige nu kæmper for en fair løsning for alle.

Vi føler, at avisen i sin reportage arbejder ud fra en noget stereotyp opfattelse af fagbevægelsen, og vi har medlemmer/deltagere, der har henvendt sig og spurgt "...var avisen til det samme arrangement som os?"

Det tyder det ikke på. For så havde reportagen garanteret stillet skarpt på et stort, stærkt og i går stilfuldt fællesskab, der brugte sin ret til at mødes. Som oplevede dygtige talere. Som gik i en faglig slange igennem byen, i god ro og orden.

Alene ordvalget i manchetten afslører artiklens optik, når der står "...Odenses centrum var tirsdag eftermiddag overtaget af hundredvis af demonstranter". Der var næppe tale om nogen overtagelse, selvom vi nærmere var tusindvis, men om et sagligt, fagligt og seriøst arrangement, der markerede et stort fællesskabs bekymring. Ikke bare for egne arbejdsvilkår i det offentlige, men også for samfundet som helhed.

Det havde klædt avisens dækning af arrangementet, hvis den på samme måde havde været lidt mere saglig, faglig og seriøs - i stedet for at have stereotyp fokus på bagpartier og bajere.