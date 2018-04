Der er efterhånden kommet flere opfordringer til Fyens Stiftstidende om at kigge grundigt på økonomien bag letbanen og også på, hvordan driftsomkostningerne kan komme til at belaste Odense, når letbanen fungerer. Det hører naturligvis med til vor fynske avis´ opgaver at vurdere den slags.

I den forbindelse kunne det også være interessant for læserne at få oplyst, hvor stor en andel af de midler, FS bruger på sponsorater i sportsverdenen, der anvendes på OB. Flere læsere har også fundet det påfaldende, at avisen bruger så meget spalteplads på OB. Mit spørgsmål til FS er, om der i sponsoratet til OB, ud over penge, også indgår en vis mængde sider i avisen pr. uge?

Svar:

Det spørgsmål er enkelt at svare på: Redaktionel spalteplads er ikke en del af mediehusets sponsoraftale med Odense Boldklub. Sportsredaktionen på Fyens Stiftstidende dækker OB tæt - både i medgang og modgang - fordi fodbold i landets bedste række har stor læserinteresse.

Venlig hilsen Poul Kjærgaard, chefredaktør, Fyens Stiftstidende