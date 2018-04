Netto har indgået et samarbejde med WWF Verdensnaturfonden om at formindske plastikposer i naturen. Fra 16. april bliver samarbejdet igangsat, og Fyn er først til at bruge de nye plastikposer.

Fra mandag 16. april kan man få pant på plastikposer fra Netto. Netto indfører i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden pant på poserne, og samarbejdet begynder her på Fyn.

Formålet med samarbejdet er at fjerne plastik fra naturen. Butikschef i Netto-butikken i strandgade i Kerteminde Henrik Jacobsen, mener at tiltaget er vigtigt.

- Plastikposer hører uden tvivl ikke til i naturen. Mange gange bliver indkøbsposerne jo til skraldeposer efter kun at være brugt en gang, men hvis vi kan få folk ned i butikken med poserne, kan vi måske også få dem til at genbruge dem til næste indkøbstur. Det gavner jo ikke kun naturen, men også vores børn der ellers ville løbe rundt i skoven med plastikposer og andet unaturligt affald, forklarer Henrik Jacobsen i en pressemeddelelse.

Sådan fungerer det Netto tester fra 16. april pant på specialdesignede plastikposer. Det sker i alle de fynske Netto-butikker.



I testperioden vil kunderne betale en pant på 50 øre for hver købt pose.



Poserne kan returneres til kasseassistenten, hvorefter kunden får 1 krone retur. Forskellen betales af Netto.



Poser der bliver afleveret, vil blive indsamlet og afleveret til genanvendelse.



Vælger man ikke at pante posen, vil pantoverskuddet gå fra Netto til WWF Verdensnaturfonden, som Dansk Supermarked Group og Netto samarbejder med gennem et fælles partnerskab om plast.



Netto ser den nye pantordning som en investering, hvor udgifterne går til et godt formål - nemlig at mindske plastforurening.

Praktisk kommer det til at foregå således, at når man fremover kommer ind i eksempelvis Netto-butikken i Kerteminde, vil man blive tilbudt en plastikpose med pant. Borgerne vil skulle betale 50 øre ekstra for plastikposerne, men når de kommer retur med dem i butikken, vil Netto give 1 krone tilbage. Netto betaler differencen, og overskuddet fra de poser, der ikke returneres, går til WWF Verdensnaturfonden.

Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, er glad for, at Danmark går forrest i kampen mod plastik.

- Plastik kvæler naturen og de vilde dyr. Omfanget er desværre enormt, så der er ingen tid at spilde. Derfor er jeg glad for, at vi nu starter Danmarks mest ambitiøse samarbejde om at fjerne plastik i naturen sammen med Netto og Dansk Supermarked Group. Men panten på plastikposerne er danskerne med til at løse verdens plastikproblemer. Fra kassen i Netto til verdens sårbare natur, udtaler generalsekretæren i WWF Verdensnaturfonden i pressemeddelelsen.

Pantposerne i Netto introduceres i første omgang på Fyn, men hvis ordningen virker, er det ambitionen at udbrede konceptet til samtlige Nettos 800 butikker i Danmark, Sverige, Polen og Tyskland.