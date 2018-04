I denne uge har Østre Landsret i Odense behandlet en ankesag rejst af den dømte dobbeltmorder, Alexander Jensen.

Den 17. april 2016 påkørte, skød og dræbte han sin gravide ekskæreste og hendes nye kæreste i Snøde på Langeland.

Forbrydelsen blev i juni sidste år af Byretten i Svendborg takseret til fængsel på livstid, hvilket den dømte har krævet ændret til 16 års fængsel.

“ Det gik, som det skulle. Kort og godt. Alt andet ville være umuligt. Jes Roløkke Larsen, far til den dræbte Finn Larsen

Det krav har Østre Landsret taget stilling til i en ankesag i denne uge, og torsdag den 12. april er der nu sat foreløbigt punktum i sagen, idet landsretten har stadfæstet byrettens dom.

Det vil sige, at den dømte skal i fængsel på livstid, hvilket blev besluttet af et enigt nævningeting og juridiske dommere i forening.

Et af argumenterne er ifølge dommeren, at obduktionsrapporterne af de dræbte viser, at skuddene mod deres ansigter er såkaldte berøringsskud, hvilket altså underminerer den dømtes påstand om i forhold til kæresten at have ramte med med et vådeskud.

Et krav fra de efterladte forældre om økonomisk godtgørelse blev derimod ikke imødekommet af landsretten.