De måtte ud i et kampvalg, Odenses Radikale Venstre, da de i denne uge skulle finde afløseren for formanden gennem de seneste 16 år Thorkild Maarbjerg .

- Jeg glæder mig til den store og spændende opgave, det er at overtage formandsposten i Odense Radikale Venstre. Det er store sko at udfylde, når jeg skal tage stafetten videre fra Thorkild Maarbjerg. Jeg glæder mig over, at jeg har en stærk bestyrelse at læne mig op ad og inddrage i arbejdet, siger Kristian Grønbæk Andersen.

- Vi har også et stærkt kandidatfelt af folketingskandidater, som skal ud og kæmpe for, at et radikalt mandat igen falder på Fyn, bemærker han.

Det gælder Rasmus Helveg Petersen, Camilla Hersom og Anne Skau Styrishave.

Kristian Grønbæk Andersen, der til formandsvalget blev udfordret af 36-årige Zeb Meier Wats, har en kandidat i økonomi fra Aarhus Universitet, arbejdede i mange år hos Fionia Bank og er i dag ansat som lektor på Erhvervsakademiet Lillebælt.

Ud over Kristian Grønbæk Andersen består den odenseanske, radikale bestyrelse nu af Joan Lynge Hansen, Louise Bek Vegeberg, Bjørn Bjerrehøj, Peter Kragh Hansen, Marek Bang Poulsen, Ann-Sophie Knudsen, Andreas Hedelund Lausen og Svend-Erik Runge Pedersen.