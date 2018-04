Tommerup St.: Der er en godkendt flaske cognac på vej til dronning Margrethe i anledning af hendes fødselsdag mandag den 16. april.

Det sørger virksomheden Cellarmaster i Tommerup Stationsby for.

Cellarmaster flyttede for et år siden fra Kelstrup Skov og ind i nye forretningslokaler i Erhvervsparken TEP i Tommerup. Her har indehaverne Jesper Grydholt og Torben Nødskouv fortsat virksomhedens vækst, og Cellarmaster har positioneret sig som landets største distributør af spiritus og cigarer indenfor luksussegmentet.

- Vi importerer spiritus og tobaksvarer fra hele verden og distribuerer varerne til danske vinforretninger, fortæller medindehaver Torben Nødskouv, der lagde grunden til firmaet for 14 år siden.

Torben Nødskouv afleverer torsdag en enliters flaske Prince Hubert de Polignac-cognac fra det berømte franske vinhus Maison Polignac ved Hofmarskallatet i Det Gule Palæ ved Amalienborg Slot. Flasken er mindst 80 år gammel og handles normalt for et femcifret beløb.

Cellarmaster er distributør af det franske cognacmærke, der har været kongelig hofleverandør siden 1959, og det er vinhuset Prince Hubert de Polignac, der har bedt Cellarmaster om at aflevere gaven til dronning Margrethe som en påskønnelse for næsten 60 år samarbejde med det danske kongehus.

Flasken - en Reserve de Prince - hører til Maison Polignacs absolutte topprodukter. Det verdenskendte franske vinhus har rødder tilbage til slutningen af Anden Verdenskrig, hvor et par vindyrkere og destillerier begyndte at samarbejde om at oplagre cognac. De besluttede også at lagre og sælge deres cognac under navnet på en arving fra en berømt familie af det franske aristokrati, nemlig prins Hubert de Polignac, der siden 1947 har været ambassadør for firmaet.

Cellarmaster indgik i efteråret en aftale med Maison Polignac under en forretningsrejse til den franske middelhavsby Cannes. Aftalen indebærer, at Cellarmaster er dansk enedistributør af luksusprodukterne fra Maison Polignac.